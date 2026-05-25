Didim Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor

Didim Belediyesi ekipleri tarafından, Kurban Bayramı öncesinde kent genelinde temizlik ve düzenleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında Altınkum Yalı Caddesi ve Altınkum Plajı'nda kapsamlı temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Yol yıkama, cadde temizliği, sahil düzenleme ve kum eleme işlemleri yürütülürken, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda detaylı temizlik çalışmaları devam ederek bölgeye yeni çöp kutularının montajı da gerçekleştirildi. Didim Belediyesi bünyesine kazandırılan yeni temizlik makineleriyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, sahil bölgelerinde daha etkin ve kapsamlı temizlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Didim Belediyesi ekipleri, halkın bayramı daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi amacıyla kent genelinde çalışmalarını sürdürürken; çalışmaların diğer koy ve sahillerde de program dahilinde devam edeceği belirtildi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bayram öncesinde kent genelinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Halkımızın bayramı daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmesi için ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Didim'imiz için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN