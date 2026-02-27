Didim\'de Dolandırıcılık Farkındalığı

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, artan dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Didim MYO Konferans Salonu'nda sunum gerçekleştirildi.

Programa; Didim Cumhuriyet Başsavcısı Anıl Altay, Cumhuriyet Savcıları Rabia Alpaslan ve Sefa Güvener, Didim MYO Müdürü Doç.Dr.M.Nimet Çavuş, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan Kamacı, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Sunumda, özellikle gençleri hedef alan "hesap kiralama" yöntemi ile banka hesaplarının üçüncü şahıslara kullandırılmasının hukuki ve cezai sonuçları ele alınarak öğrencilerde farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından Didim MYO Müdürü Doç.Dr.M.Nimet Çavuş tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesi ile sona erdi. - AYDIN