Didim'de Dünya Engelliler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Didim'de Dünya Engelliler Günü Kutlaması

Didim\'de Dünya Engelliler Günü Kutlaması

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Didim Belediyesi, 'Engelsiz kahvaltı' etkinliği düzenleyerek engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, şehrin engelsiz yaşam ve eşitlik kenti olma yolunda atılan adımları duyurdu.

03.12.2024 17:16  Güncelleme: 17:18
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3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla Didim Belediyesi "Engelsiz kahvaltı" sloganıyla engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay kahvaltı programında yaptığı konuşmasında Didim'i engelsiz yaşam ve eşitlik kenti olma noktasında adım attıklarını kaydederek "25 Kasım'da biliyorsunuz ki eşitlik sözleşmesini imzaladık. Bunun anlamı nedir? Didim'de yaşayan kadın erkek engelli engelsiz tüm bireylerin Aynı yerde sorunsuz, yaşanılabilir, ulaşılabilir bir Didim'de yaşıyor olmanın çözümlerini bulabilmek ve bunları hayata geçirebilmek. Bununla ilgili çalışmalara da bir an önce başlıyoruz. Biliyorum bir sürü sorunlarımız var. Didim'in bir sürü sorunları var ve engelli ihtiyaç sahibi olan ailelerin de bir sürü sorunları var. Bunların her birini tek tek zaman içerisinde çözüme ulaştıracağız. Önceliklerimiz neler? Biliyoruz en fazla ihtiyacımız olan ekonomi. Didim Belediyesi yönetimini aldıktan sonra şu anda Didim'de kadrolu çalışan kadroya aldığımız engelli bir sürü çalışanımız oldu. Bugüne kadar ki sayının çok çok üzerine çıktık. Bu da bence çok büyük bir adım olarak görüyorum. Çok daha verimli, çok daha özverili bir şekilde zaten hizmet sunuyorlar bizlere de. Bu önümüzdeki süreç içerisinde ki neler yapabiliriz, neler hayata geçirebiliriz zaten her birinize tek tek duyuracağız tüm sayfalarımızdan. Ben bizle siz diye bir şey ayrım görmediğim için Hepimizin daha rahat yaşayabileceği, daha mutlu, daha refah bir Didim oluşturabilmek adına, tüm kurum ve kuruluşlarının bütün engelleri aşacak tüm yapıları, yapmalarını işte tekerlekli sandalyeyle rahat dolaşabilecekleri bir ortamı sağlayabilmeleri ki diyeceksiniz ki bu sizin göreviniz. Evet biz o görevi yerine getireceğiz ve önümüzdeki süreç içerisinde de sokaklarımızda, caddelerimizde daha rahat dolaşır hale geleceğiz. Bu konuyla ilgili de birim arkadaşlarımız çalışmalara başladı zaten. Bir kafe planımız vardı, projemiz vardı. Bunu da önümüzdeki süreç içerisinde ki en kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. Kent lokantasını yapıyoruz. Hepinizin de bilgisi vardır. Bunu da bilmeyenler için de duyuruda bulunmuş olacağım. Kent lokantamızda her birimizin her birinizin faydalanabileceği bir sistem oluşturuyoruz. Hepinizi de oralarda misafir etmek istiyoruz. Bu konu bizleri de mutlu edecektir. İstekleriniz talepleriniz neler var ise bizlerin şu anda tespit edemediği ama sizlerin yoğun yaşadığı çünkü siz yaşıyorsunuz veya bizler yaşıyoruz. Didim çok güzel bir yer. Didim sizlerle çok daha güzel ve daha da güzel olacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından DİYED Başkanı Kura ve yönetim kurulu üyeleri, kahvaltıya katılan dernek üyelerine küçük hediyeler vererek mutlu etti.

Didim Belediyesine ait Altınkum'daki Barış kafede gerçekleşen kahvaltıya Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Tuncer Kura, Siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, Sivil toplum kuruş temsilcileri, DİYED yönetim kurulu ile dernek üyeleri ile basın mensupları katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Dünya Engelliler Günü Kutlaması - Son Dakika

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