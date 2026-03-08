Didim\'de Emekçi Kadınlar Pazarı kent meydanında açıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından Didim Kent Meydanı'nda Emekçi Kadınlar Pazarı kuruldu. Didimli kadın üreticilerin el emeği ürünlerini halkla buluşturduğu pazarda takıdan tekstile, el sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok farklı ürün yer alıyor.

Emekçi Kadınlar Pazarı'nı Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da ziyaret ederek stant açan kadın üreticilerle bir araya geldi. Üretici kadınlarla sohbet eden Başkan, kadınların el emeği ürünlerini inceleyerek üretimlerine destek verdi. Başkan Hatice Gençay, kadınların üretime katılmasının hem aile ekonomisine hem de yerel kalkınmaya önemli katkılar sağladığını belirterek, Didim Belediyesi olarak kadın üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Didim Kent Meydanı'nda kurulan Emekçi Kadınlar Pazarı'nın bayram sonuna kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi. Didim Belediyesi, kadın emeğini destekleyen ve üretici kadınları halkla buluşturan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. - AYDIN