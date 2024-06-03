Didim'de Engelli Öğrenciler Lunaparkta Eğlendi - Son Dakika
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Didim'de Engelli Öğrenciler Lunaparkta Eğlendi

Didim\'de Engelli Öğrenciler Lunaparkta Eğlendi

Aydın'ın Didim ilçesinde Kaymakam Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca'nın koordinesinde yürütülen 'Engel Tanımayanlar' projesi kapsamında bir araya gelen 208 özel öğrenci, lunaparkta gönüllerince eğlendi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden gelen çocuklar ve aileleri, 3 gün süren etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirdi. Kaymakam Kuruca, etkinlik sonunda katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

03.06.2024 12:51
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Aydın'ın Didim ilçesinde Kaymakam Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca koordinesinde yürütülen "Engel Tanımayanlar" projesi kapsamında bir araya gelen 208 özel öğrenci, lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve sosyalleşmelerine katkı sağlamak hedefiyle Aydın'da birçok proje hayata geçirilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi Eda Kuruca koordinesinde yürütülen "Engel Tanımayanlar" projesi de özel öğrencilere destek oluyor. Proje kapsamında bir araya gelen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 208 engelli öğrenci lunaparkta gönüllerince eğlendi. Kaymakam Kuruca ve eşi Eda Kuruca'nın koordinesinde Kaymakamlık proje ekibinin düzenlediği etkinlikte engelli öğrenciler atlı karınca, çarpışan araba, dönme dolap gibi bir çok oyuncağa binerek aileleriyle ve arkadaşlarıyla doyasıya bir gün yaşadı.

Konu ile ilgili Didim Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "İlçe Kaymakamımız Can Kazım Kuruca ve eşleri Eda Kuruca Hanımefendi, Didim Kaymakamlığı Proje Ekibi koordinesinde yürütülen 'Engel Tanımayanlar' projesi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen lunapark etkinliğine iştirak ettiler. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden toplam 208 kıymetli çocuğumuz ve aileleri, Didim Kurt Lunapark'ta 3 gün süren etkinliklerle eğlendiler. Ziyaretlerinde çocuklarımız ve aileleri ile hasbihal eden Kaymakamımız etkinlik sonunda katkılarından dolayı rehabilitasyon merkezi temsilcileri, lunapark çalışanları ve işletme sahibi Mehmet Kurt'a katkılarından dolayı teşekkür ettiler" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Engelli Öğrenciler Lunaparkta Eğlendi - Son Dakika

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