Didim'de Gaziler Günü'nde protokol çelenk sundu, Başkan Gençay gazilerle buluştu - Son Dakika
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Didim'de Gaziler Günü'nde protokol çelenk sundu, Başkan Gençay gazilerle buluştu

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Didim\'de Gaziler Günü\'nde protokol çelenk sundu, Başkan Gençay gazilerle buluştu
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19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Didim'de çelenk sunma töreni düzenlendi; ilçe protokolü katıldı. Törenin ardından Didim Belediyesi'nin gaziler onuruna verdiği kahvaltıda Başkan Hatice Gençay, gazilerle buluştu ve fedakarlıkların gelecek kuşaklara aktarılmasına vurgu yaptı.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Didim ilçe protokolü tam kadro katıldı. Törenin ardından Didim Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında Başkan Hatice Gençay, Didimli gazilerle bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Gaziler Günü'nün anlam ve önemine dikkat çekildi. Törene Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Didim Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Ali Eker, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Sefa Aygün, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hakan Şengül, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Gani Solak ve Didim Muharip Gaziler Derneği Başkanı Aydın Öztürk ile ilçe protokolü katıldı.

Gazilerle kahvaltı programında buluşuldu

Çelenk sunma töreninin ardından Didim Belediyesi tarafından gaziler onuruna kahvaltı programı gerçekleştirildi. Gaziler Günü'nün yalnızca bir anma günü olmadığını belirten Başkan Hatice Gençay, gazilerin fedakarlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı. Başkan Hatice Gençay, Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için fedakarlık gösteren tüm gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Gazilerimizin gösterdiği fedakarlığı unutmamız mümkün değil. Bugün gazilerimizle bir araya gelmek, onların hatıralarını ve sohbetlerini paylaşmak bizim için çok kıymetli. Hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle, yaşayan gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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