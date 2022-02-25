Didim'de hayvansever eşinin hayrına, barınağa bağışta bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde hayvansever olarak tanınan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Monika Arslan adına eşi, DİHAD'a sokak hayvanlarının yararına kullanılmak üzere konteynır bağışında bulundu.

Kısa adı DİHAD olan Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma derneğine anlamlı bir bağışta bulunuldu. Uzun yıllardır ilçede yaşayan ve eşi Türk olan Monika Arslan sokak hayvanları için bir çok çalışma gerçekleştirerek hayvanseverlerin beğenisini kazanmıştı. Kısa süre önce hayatını kaybeden Monika Arslan için eşi Cemal Arslan, sokak hayvanlarının yararına kullanılmak üzere konteynır bağışında bulundu. Bağışlanan konteynırın adının "Monika'nın şifa evi" adı verildiği öğrenilirken DİHAD yöneticileri ile hayvanseverler yapılan bağıştan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bağışlanan konteynır DİHAD bahçesine konulurken, iç tefrişatının ise yapılmaya başlandığı öğrenildi. - AYDIN