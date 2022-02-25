Didim'de hurda malzemeler sokak hayvanları için yuva oluyor - Son Dakika
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Didim'de hurda malzemeler sokak hayvanları için yuva oluyor

25.02.2022 11:43
Didim'de hurda malzemeler sokak hayvanları için yuva oluyor

Didim Belediyesi'nin geçmişte gerçekleştirdiği etkinliklerde kullanılan ve atık haline dönüşen malzemeler sokak hayvanları için köpek kulübesi ve kedi evine dönüştürülüyor.

Didim Belediyesi'nin geçmişte gerçekleştirdiği etkinliklerde kullanılan ve atık haline dönüşen malzemeler sokak hayvanları için köpek kulübesi ve kedi evine dönüştürülüyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatıyla başlatılan yeni proje ile 'Tasarruf Kenti Didim' bir kez daha örnek olacak.

Didim Belediyesi tarafından geçmişte düzenlenen etkinliklerde stant ve sergi alanı yapımında kullanılan, etkinliklerin sona ermesiyle atık haline dönüşen malzemeler, Didim Belediyesi Heykel Atölyesi'nde sokak hayvanları için yuvaya dönüştürülüyor. Kamu kaynakları harcanmadan, tamamıyla geri dönüştürülmüş malzemeler ile yapılan ve Didim Belediyesi Heykel Atölyesi personellerinin tasarımları sonucu vapur şeklinde hazırlanan kedi evleri ile Apollon Tapınağı minyatürü olarak hazırlanan köpek kulübeleri, ısı yalıtımlarının da yerleştirilmesinin ardından Didim'in dört bir yanına konumlandırılacak.

Didim Belediyesi Heykel Atölyesi'ni ziyaret ederek kedi evleri ile köpek kulübelerinin yapımını inceleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Hayvan dostu kentimizde bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Geçmişte birçok etkinlik düzenledik ve bu etkinliklerden hurdaya çıkan malzemeler oldu. Biz bu malzemeleri alarak geri dönüştürmeye, sokak hayvanları için yuva yapmaya karar verdik. Gerek tasarımlarıyla gerekse de işlevleriyle kentimize çok yakışacağını düşündüğümüz bu evleri Didim'in dört bir yanına dağıtacağız. Arkadaşlarımız burada gerçekten çok güzel işler çıkarmış, kendilerini tebrik ediyorum. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Didim'de hurda malzemeler sokak hayvanları için yuva oluyor
Didim'de hurda malzemeler sokak hayvanları için yuva oluyor
Didim'de hurda malzemeler sokak hayvanları için yuva oluyor

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Didim Belediyesi, Sokak Hayvanları, Köpek, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de hurda malzemeler sokak hayvanları için yuva oluyor - Son Dakika


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