Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi - Son Dakika
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Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi

05.08.2022 23:11
Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi

Didim'de 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.

Didim'de 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmadığı tespit edilen dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından inceleme altına alındı. Yürütülen çalışmalar kapsamında santrallar, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

YORUMLAR
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Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermedi Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermedi
Kaynak: ANKA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Didim Belediyesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi - Son Dakika
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