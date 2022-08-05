Didim Belediyesi 4 Ruhsatsız Santralı Mühürledi

Didim'de 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmayan dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı' bulunmadığı tespit edilen dört beton santralı, Didim Belediyesi tarafından inceleme altına alındı. Yürütülen çalışmalar kapsamında santrallar, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.