Didim\'de vatandaşlar Cumhuriyet Kent Meydanı\'nda kurulan iftar sofrasında buluştu

Ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesi dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. Kurulan gönül sofrasında 2 bini aşkın Didimli aynı sofrada orucunu açtı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu bir kez daha hissedildi. Didimliler aynı sofrada buluşarak Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini birlikte yaşadı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Bu mübarek ayın en anlamlı gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gönül sofralarımızda bir araya gelerek kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu daha da güçlendiriyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni kutluyor, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. Program kapsamında semazen gösterisi gerçekleştirilirken çocuklar için Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi. - AYDIN