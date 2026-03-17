Didim\'de vatandaşlar Cumhuriyet Kent Meydanı\'nda kurulan iftar sofrasında buluştu

17.03.2026 09:15  Güncelleme: 09:18
Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen iftar programında 2 bini aşkın Didimli bir araya geldi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yaptı.

Ramazan ayının en mübarek gecelerinden biri olan Kadir Gecesi dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda iftar programı düzenlendi. Kurulan gönül sofrasında 2 bini aşkın Didimli aynı sofrada orucunu açtı.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu bir kez daha hissedildi. Didimliler aynı sofrada buluşarak Kadir Gecesi'nin manevi atmosferini birlikte yaşadı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir aydır. Bu mübarek ayın en anlamlı gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gönül sofralarımızda bir araya gelerek kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu daha da güçlendiriyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni kutluyor, edilen duaların kabul olmasını diliyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi. Program kapsamında semazen gösterisi gerçekleştirilirken çocuklar için Hacivat ve Karagöz gölge oyunu sahnelendi. - AYDIN

Kaynak: İHA

’’Fenerbahçe şampiyon olacak’’ diyen astrolog’dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı ''Fenerbahçe şampiyon olacak'' diyen astrolog'dan bomba Aziz Yıldırım paylaşımı
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek
Nihat Hatipoğlu’nun oğlundan sürpriz karar Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan sürpriz karar
İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı İşte o görüntüler İran, Siccil balistik füzesini savaşta ilk kez kullandı! İşte o görüntüler

09:23
Bundesliga’da Ozan Kabak fırtınası
Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası
09:03
VAR kayıtları açıklandı Kadın hakem Asen Albayrak’ın çektiği rest bomba
VAR kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın çektiği rest bomba
09:00
Dev maç yarın Okan Buruk, Liverpool’u bu 5 taktikle yıkacak
Dev maç yarın! Okan Buruk, Liverpool'u bu 5 taktikle yıkacak
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:53
Trump gözünü Venezuela’ya dikti Dikkat çeken “51. eyalet“ mesajı
Trump gözünü Venezuela'ya dikti! Dikkat çeken "51. eyalet" mesajı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
