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Didim'de Kanalizasyon Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Didim'de Kanalizasyon Çalışmaları Tamamlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Didim Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması ile Didim'e dev yatırımlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Akbük Altyapı ve Kanalizasyon çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, çalışmaların tamamlanmasının ardından Akbük'ün modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Didim\'de Kanalizasyon Çalışmaları Tamamlandı
23.01.2024 - 15:41,  Güncelleme: 15:46
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Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Didim Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması ile Didim'e dev yatırımlar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ve Didim Belediyesi ortaklığında yürütülen Akbük Altyapı ve Kanalizasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Alt yapı çalışmalarının ardından yapılacak olan üst yapı çalışmaları ile Akbük modern bir görünüme kavuşacak.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Akbük'te Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akbük'e üst yapı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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