Yerel

- Didim'de makilik yangını

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına 4 helikopter, 3 uçakla havadan, iş makineleri ve arazözlerle karadan müdahale devam ediyor.