Didim'de makilik yangını
AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda yangın çıktı, ekiplerin söndürme çalışmaları başladı.
Edinilen bilgiye göre, Didim'de makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Son Dakika › Yerel › Didim'de Makilik Yangını Çıktı - Son Dakika
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