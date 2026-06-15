Didim Belediyesi\'nden parklarda bakım ve yenileme çalışması

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında parklar daha güvenli, düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Didim Belediyesi, çocukların güvenle vakit geçirebileceği, ailelerin keyifle kullanabileceği park ve yeşil alanlarda bakım ve yenileme çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirerek kent genelindeki yaşam alanlarının niteliğini artırıyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çocuk oyun gruplarında gerekli bakım ve onarımlar yapıldı, ihtiyaç duyulan noktalarda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Parklarda bulunan banklarda da bakım ve düzenlemeler yapıldı. Genel bakım çalışmalarıyla birlikte parkların düzenli, temiz ve kullanıma hazır durumda tutulması sağlanırken, halkın sosyal yaşamına katkı sunan alanların korunmasına yönelik çalışmalar ilçe genelinde sürüyor. - AYDIN