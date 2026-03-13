Denizköy sakinleri Didim Belediyesi'nin iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Denizköy sakinleri Didim Belediyesi'nin iftar sofrasında buluştu

13.03.2026 08:50  Güncelleme: 08:51
Ramazan ayı dolayısıyla Didim Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla devam ediyor. İftarlar, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor.

Ramazan ayı dolayısıyla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Didim Belediyesi tarafından başlatılan iftar programları devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde, Ramazan ayının bereketi ve paylaşma kültürü aynı sofrada yaşandı. Mahalle sakinleri iftar saatinde bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. İftar programında halkla sohbet eden belediye başkanları, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir dönem olduğunu ifade etti.

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Hatice Gençay, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu hemşehrilerimizle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Denizköy Mahallemizde kurduğumuz iftar soframızda halkmızla bir araya geldik. Bu mübarek ay boyunca farklı mahallelerimizde de iftar sofraları kurarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz"

Program kapsamında Denizköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, partililer, Denizköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yılmaz ve Denizköy Mahallesi sakinleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Aydın, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08:48
