Denizköy sakinleri Didim Belediyesi\'nin iftar sofrasında buluştu

Ramazan ayı dolayısıyla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla Didim Belediyesi tarafından başlatılan iftar programları devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeğinde, Ramazan ayının bereketi ve paylaşma kültürü aynı sofrada yaşandı. Mahalle sakinleri iftar saatinde bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. İftar programında halkla sohbet eden belediye başkanları, Ramazan ayının birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir dönem olduğunu ifade etti.

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Hatice Gençay, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu hemşehrilerimizle birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Denizköy Mahallemizde kurduğumuz iftar soframızda halkmızla bir araya geldik. Bu mübarek ay boyunca farklı mahallelerimizde de iftar sofraları kurarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz"

Program kapsamında Denizköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, partililer, Denizköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yılmaz ve Denizköy Mahallesi sakinleri katıldı. - AYDIN