Didim Balat Mahallesi\'nde Ramazan bereketi paylaşıldı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Didim Belediyesi mahallelerde düzenlediği iftar programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Balat Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında mahalle sakinleri bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtı. Programa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay da katıldı.

Birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı buluşmada mahalle sakinleri aynı sofrada buluşarak Ramazan'ın manevi atmosferini birlikte yaşadı. Kurulan iftar sofraları, paylaşmanın ve kardeşliğin önemini bir kez daha hatırlattı. İftar programının ardından gerçekleştirilen geleneksel Ramazan etkinlikleri ise özellikle çocuklar ve aileler için keyifli anlara sahne oldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yaptığı açıklamada, "Ramazan'ın bereketini ve paylaşmanın güzelliğini hemşehrilerimizle aynı sofrada yaşamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mübarek ayın ruhunu mahallelerimizde birlikte yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - AYDIN