Didim Belediyesi\'nden daha sağlıklı yaşam alanları için kapsamlı çalışma

Didim Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde rögarlar, yeşil alanlar ve çöp konteynerlerinde planlı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Didim Belediyesi, özellikle yaz aylarında artış gösteren sinek ve haşerelere karşı yürüttüğü mücadele kapsamında kent genelindeki ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Belirlenen program doğrultusunda sürdürülen uygulamalarla, halkın ortak kullanım alanlarının daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli tutulması hedefleniyor. Rögarlar, yeşil alanlar ve çöp konteynerlerinde gerçekleştirilen düzenli ilaçlama çalışmalarıyla, zararlı popülasyonunun kontrol altına alınması amaçlanırken, çevre sağlığının korunmasına yönelik önleyici uygulamalar da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Didim Belediyesi ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde oluşturulan program doğrultusunda ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Periyodik olarak gerçekleştirilen uygulamalarla sinek ve haşere oluşumunun önüne geçilirken, özellikle ortak yaşam alanlarında daha sağlıklı bir çevre oluşturulmasına katkı sağlanıyor.

Kent genelinde yürütülen çalışmalar, mevsimsel ihtiyaçlar ve saha gözlemleri doğrultusunda planlanarak düzenli aralıklarla uygulanıyor. Böylece hem halk sağlığının korunması hem de yaşam alanlarının daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğünü belirterek, "Kentimize gösterdiğimiz özen, halkımızın yaşam kalitesine verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Daha sağlıklı ve daha temiz ortak yaşam alanları için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi. - AYDIN