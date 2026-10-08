Didim'de trafik ekipleri lise önlerinde ve gece saatlerinde motosiklet denetliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim'de trafik ekipleri lise önlerinde ve gece saatlerinde motosiklet denetliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Didim\'de trafik ekipleri lise önlerinde ve gece saatlerinde motosiklet denetliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini gece ve gündüz sürdürüyor. Gündüz lise önlerinde ehliyet, ruhsat, apart egzoz ve kask denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere idari işlem uygulanıyor; gece de yoğun motosiklet alanlarında denetim sürüyor.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro amirliği ekipleri gece ve gündüz denetimlerini sürdürüyor. Gece sivil ekipler denetim yaparken, gündüz ise okul önlerinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Didim'de motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro amirliği ekipleri gündüz okul önlerinde denetim yapıyor. Özellikle lise önlerinde yapılan denetimlerde motosiklet kullananların başta ehliyet ve ruhsat, apart egzoz ve kask noktasında denetimler yapılırken, kurallara uymayan sürücülere idari işlem uygulanıyor. Trafik ekipleri gece de mesaisini sürdürerek akşam saatlerinde motosikletlerin yoğun kullanıldığı alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
MotosikletGüvenlikOtomobilTrafikGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında eski eşini öldürdü Ardından kendi canına kıydı Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:44
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti
İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:05:23. #7.13#
SON DAKİKA: Didim'de trafik ekipleri lise önlerinde ve gece saatlerinde motosiklet denetliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei