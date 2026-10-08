Didim\'de trafik ekipleri lise önlerinde ve gece saatlerinde motosiklet denetliyor

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Büro amirliği ekipleri gece ve gündüz denetimlerini sürdürüyor. Gece sivil ekipler denetim yaparken, gündüz ise okul önlerinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Didim'de motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro amirliği ekipleri gündüz okul önlerinde denetim yapıyor. Özellikle lise önlerinde yapılan denetimlerde motosiklet kullananların başta ehliyet ve ruhsat, apart egzoz ve kask noktasında denetimler yapılırken, kurallara uymayan sürücülere idari işlem uygulanıyor. Trafik ekipleri gece de mesaisini sürdürerek akşam saatlerinde motosikletlerin yoğun kullanıldığı alanlarda denetimlerini sürdürüyor.