Didim\'de Üreticilere Eğitim Verildi

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde üreticilere 2026 yılı üretim planlaması ve B-Reçete bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Akyeniköy Mahallesi'nde üreticilere yönelik 2026 yılı üretim planlaması ile B-Reçete bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde, Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Belgesi bulunan üreticilere mevzuat, doğru ve bilinçli bitki koruma ürünleri kullanımı, kayıt ve uygulama esasları hakkında bilgi verildi. Program kapsamında üreticilerin soruları da yanıtlandı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, eğitimlerin mahallelerde devam edeceğini bildirdi. - AYDIN