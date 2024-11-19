Didim\'de Yağışlar Yol Tahribatına Neden Oldu, Belediye Onarıma Başladı

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Aydın'ın Didim ilçesinde Cuma günü başlayan ve hafta sonu etkisini gösteren yağışlar nedeniyle, ilçe genelinde bulunan bazı yollarda tahribat ve ulaşım aksaklıkları meydana geldi.

Vatandaşların ulaşım konforunu yeniden sağlamak için, Akbük Mahallesi 5002, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5595 ve 5605 sokaklarda zarar gören yollar, Didim Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleri yardımı ile onarıldı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Cuma günü başlayan ve hafta sonu etkisini gösteren yağışlarda, ilçemizde bazı yollarda tahribatlar meydana geldi. Akbük Mahallemizde zarar gören yollar Belediye ekiplerimizin müdahalesi sonucu onarılarak yeniden ulaşıma açıldı. Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve güvenli ulaşım imkanları sunmak adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - AYDIN