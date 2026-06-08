Aydın Büyükşehir\'den Didim\'de Yaza Merhaba Konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Türk Sanat Müziği Korosu, Didim'de gerçekleştirilen "Yaza Merhaba Konseri"nde sanatseverlerle buluştu.

Didim Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte, Şef Murat Akyüzlü yönetimindeki koro tarafından Türk sanat müziğinin eşsiz eserleri seslendirildi, izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Müzik dolu gecede unutulmaz anlar yaşanırken, eserler dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Vatandaşlar, etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verilen desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN