Didim\'deki Makilik Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Didim makilik yangını kısmen kontrol altına alındı

-Yetkililerden ateş yakmayın uyarısı

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. yetkililer ise Aydın'da son zamanlarda çıkan arazi yangınlarının önüne geçilebilmesi için zirai alanlarda ateş yakı8lmaması uyarısında bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre, Didim'de makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. Bölgede etkili olan rüzgar, çalışmaları olumsuz etkilerken, hava ekipleri yoğun müdahalede bulundu. Alevler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksek Okulu bahçesine de ulaştı. Ekipler alevlerin binaya ulaşmasını engelleyip müdahalede bulundu. Didim'de makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yetkililerden ateş yakmayın uyarısı

Son zamanlarda Aydın'da etkili olan zirai alan yangınlarına karşı yetkililer özellikle zirai alanlarda, bağ ve bahçelerde ateş yakılmaması uyarısında bulunularak, vatandaşlar bu konuda duyarlı olmaya davet edildi.