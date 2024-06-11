Didim Jandarma Ekipleri Yaşlı Vatandaşın Yivsiz Tüfeklerini Devretti

Yerel

Aydın'ın Didim jandarma ekipleri yürüme güçlüğü çeken yaşlı vatandaşın evine giderek, yivsiz tüfekleri bir yakınına devretmesi sağlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan hizmetin yerinde ifası anlayışıyla Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Batıköy Mahallesi'nde ikamet eden ve yürüme güçlüğü çeken Ali Bahtiyar isimli yaşlı şahsın ikametine gidilerek üzerinde bulunan yivsiz tüfeklerinin devir teslim işlemleri gerçekleştirildi. - AYDIN