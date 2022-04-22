Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret

22.04.2022 21:39
Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret

Çeşitli okullarda eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Çeşitli okullarda eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Minik öğrenciler, geleneği bozmayarak bir süre makam koltuğuna da oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın rüzgarı, Didim'de erken esmeye başladı. Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında düzenlenecek olan etkinlikler ile kutlanacak olan bayram öncesi, Didim'de bulunan çeşitli okullarda eğitim gören öğrenciler Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Sürpriz ziyaretlerde birçok öğrenci, okul yönetimleri ve öğretmenler bulundu. Renkli görüntülere sahne olan ziyaretlerde Başkan Atabay miniklerle birebir ilgilenerek sohbet etti. Öğrenciler, Başkan Atabay'a kendisi için hazırladıkları hediyeleri verirken Başkan Atabay çocukların bayramını kutladı. Başkan Atabay, Didim Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde eğitim-öğretim hayatlarında kullanacakları materyallerin bulunduğu paketleri de çocuklara dağıttı.

Çocukların sorularına cevap vererek birebir ilgilenen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ardından koltuğunu bir süreliğine onlara devretti. Burada çocukların taleplerini dinleyen Başkan Atabay, kendileri için park ve oyun alanları oluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

Tüm dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Atabay, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bugün sürpriz ziyaretçilerimiz oldu. Kendilerine sürprizlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, gerçekten bana enerji verdiler. Geleceğimizi emanet ettiğimiz çocukların bayram nedeniyle mutluluklarını gözlerinde görmek beni çok mutlu etti. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onların yaşamında güzelliklerin hakim olması için Didim Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret
Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret
Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret
Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret
Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret
Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret

YORUMLAR
500
Karaisalı Kaymakamı Kumcu, koltuğunu çocuklara devretti Karaisalı Kaymakamı Kumcu, koltuğunu çocuklara devretti Çocuk validen gülümseten cevaplar Çocuk validen gülümseten cevaplar

Ahmet Deniz Atabay, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:47 Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hekimler "yanlış" tedaviye tazminat ödemeyecek
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 21:48:07. #1.12#
SON DAKİKA: Didimli miniklerden Başkan Atabay'a sürpriz ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement