Çorum\'un el sanatları dijital dünyaya açılıyor

Çorum Belediyesi'nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen "DigiCRAFT" projesi, düzenlenen açılış toplantısıyla naşladı. Türkiye, Norveç ve Polonya ortaklığında yürütülecek proje ile unutulmaya yüz tutmuş yerel el sanatları dijital dünyaya taşınarak gelecek nesillere aktarılacak.

"Yerel Kültür ve El Sanatlarında Dijitalleşme: Gelenekten Geleceğe (DigiCRAFT)" adlı Erasmus+ projesinin açılış toplantısı Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ulusal Ajans tarafından kabul edilen DigiCRAFT projesi, Türkiye, Norveç ve Polonya'dan ortakların yer aldığı uluslararası bir iş birliğiyle hayata geçirilecek. Toplantının ilk gününde proje ortakları, kurumlarını ve uzmanlık alanlarını tanıtan sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların ardından proje kapsamında yürütülecek iş paketleri ele alınarak görev ve sorumluluklara ilişkin iş bölümü yapıldı. Proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetler, eğitim programları, atölye çalışmaları ve dijital içerik üretimlerine yönelik çalışma takvimi belirlendi. Hayat Boyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği, proje kapsamında el sanatlarının yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim alanlarıyla ilişkilendirilmesine odaklanacak, dijital eğitim modüllerinin geliştirilmesi, öğrenme çıktılarının belirlenmesi ve eğitim içeriklerinin yapılandırılması süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

Alacalılar Derneği ise el sanatlarının tanıtımı, görünürlüğünün artırılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına odaklanacak ve yerel kültürel değerlerin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak. Projede yer alan ortakların sahip oldukları uzmanlık alanları, çalışmaların niteliğini güçlendirecek önemli katkılar sunacak. Çorum Belediyesi, yerel kültür, kadın kursları ve el sanatları alanındaki güçlü altyapısıyla projenin koordinatörlüğünü üstlenirken; Polonya'dan Miejska Strefa Kultury w odzi kültürel miras, sanat ve dijital sergileme alanlarında, Norveç'ten Frivilligakademiet ise dijital eğitim ve çevrim içi platformlar konusunda projeye destek sağlayacak.

DigiCRAFT projesi kapsamında, Çorum ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş birçok zanaat dalının dijital dönüşüm yoluyla yeniden canlandırılması, el sanatlarının dijital platformlarda tanıtılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje süresince yerel ve uluslararası düzeyde eğitimler, atölye çalışmaları ve yenilikçi dijital araçlar geliştirilecek. Toplantı programının üçüncü gününde düzenlenen şehir turu kapsamında katılımcılar, Çorum'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Programın sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, proje ortaklarına sertifikalarını takdim etti. Uluslararası ortaklar, Çorum'un kültürel zenginliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek DigiCRAFT projesinde yer almaktan ve Çorum Belediyesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ulusal Ajans Temsilcisi Dr. Vahit Sadal, Proje Koordinatörü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya'nın yanı sıra proje ortaklarından Norveç'ten Frivilligakademiet, Polonya'dan Miejska Strefa Kultury w odzi temsilcileri ile Alacalılar Derneği ve Hayatboyu Eğitim Bilim Kültür ve Sanat Derneği temsilcileri katıldı. - ÇORUM