Çorum'un el sanatları dijital dünyaya açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çorum'un el sanatları dijital dünyaya açılıyor

Çorum\'un el sanatları dijital dünyaya açılıyor
21.01.2026 15:25  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi'nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen DigiCRAFT projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye, Norveç ve Polonya'nın ortak olduğu proje ile unutulmaya yüz tutmuş yerel el sanatları dijital ortama aktarılacak.

Çorum Belediyesi'nin koordinatörlüğünde hayata geçirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen "DigiCRAFT" projesi, düzenlenen açılış toplantısıyla naşladı. Türkiye, Norveç ve Polonya ortaklığında yürütülecek proje ile unutulmaya yüz tutmuş yerel el sanatları dijital dünyaya taşınarak gelecek nesillere aktarılacak.

"Yerel Kültür ve El Sanatlarında Dijitalleşme: Gelenekten Geleceğe (DigiCRAFT)" adlı Erasmus+ projesinin açılış toplantısı Çorum Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ulusal Ajans tarafından kabul edilen DigiCRAFT projesi, Türkiye, Norveç ve Polonya'dan ortakların yer aldığı uluslararası bir iş birliğiyle hayata geçirilecek. Toplantının ilk gününde proje ortakları, kurumlarını ve uzmanlık alanlarını tanıtan sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların ardından proje kapsamında yürütülecek iş paketleri ele alınarak görev ve sorumluluklara ilişkin iş bölümü yapıldı. Proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetler, eğitim programları, atölye çalışmaları ve dijital içerik üretimlerine yönelik çalışma takvimi belirlendi. Hayat Boyu Eğitim Bilim Sanat Kültür Derneği, proje kapsamında el sanatlarının yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim alanlarıyla ilişkilendirilmesine odaklanacak, dijital eğitim modüllerinin geliştirilmesi, öğrenme çıktılarının belirlenmesi ve eğitim içeriklerinin yapılandırılması süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

Alacalılar Derneği ise el sanatlarının tanıtımı, görünürlüğünün artırılması ve yaygınlaştırılması çalışmalarına odaklanacak ve yerel kültürel değerlerin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacak. Projede yer alan ortakların sahip oldukları uzmanlık alanları, çalışmaların niteliğini güçlendirecek önemli katkılar sunacak. Çorum Belediyesi, yerel kültür, kadın kursları ve el sanatları alanındaki güçlü altyapısıyla projenin koordinatörlüğünü üstlenirken; Polonya'dan Miejska Strefa Kultury w odzi kültürel miras, sanat ve dijital sergileme alanlarında, Norveç'ten Frivilligakademiet ise dijital eğitim ve çevrim içi platformlar konusunda projeye destek sağlayacak.

DigiCRAFT projesi kapsamında, Çorum ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş birçok zanaat dalının dijital dönüşüm yoluyla yeniden canlandırılması, el sanatlarının dijital platformlarda tanıtılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje süresince yerel ve uluslararası düzeyde eğitimler, atölye çalışmaları ve yenilikçi dijital araçlar geliştirilecek. Toplantı programının üçüncü gününde düzenlenen şehir turu kapsamında katılımcılar, Çorum'un tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Programın sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, proje ortaklarına sertifikalarını takdim etti. Uluslararası ortaklar, Çorum'un kültürel zenginliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek DigiCRAFT projesinde yer almaktan ve Çorum Belediyesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ulusal Ajans Temsilcisi Dr. Vahit Sadal, Proje Koordinatörü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya'nın yanı sıra proje ortaklarından Norveç'ten Frivilligakademiet, Polonya'dan Miejska Strefa Kultury w odzi temsilcileri ile Alacalılar Derneği ve Hayatboyu Eğitim Bilim Kültür ve Sanat Derneği temsilcileri katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum Belediyesi, Avrupa Birliği, Polonya, Türkiye, Norveç, Kültür, Çorum, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorum'un el sanatları dijital dünyaya açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’tan Davos’ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:47:56. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'un el sanatları dijital dünyaya açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.