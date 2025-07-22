Digor'da Hayvan Hastalıkları Toplantısı - Son Dakika
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Digor'da Hayvan Hastalıkları Toplantısı

Digor\'da Hayvan Hastalıkları Toplantısı
22.07.2025 18:05
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Hayvan hastalıklarıyla mücadele için toplantı yapıldı, önlemler ve aşılama konuşuldu.

Digor'da hayvan hastalıklarıyla mücadele toplantısı yapıldı.

Kars'ın Digor ilçesinde Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın'ın başkanlığında düzenlenen Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Toplantısı'na Kaymakam

Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda; hayvan hastalıklarının önlenmesi, bulaşıcı hastalıklara karşı alınacak tedbirler, aşılama çalışmaları ve koruyucu veterinerlik hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıda muhtarların soruları yanıtlandı, hayvan hastalıklarıyla mücadelede atılması gereken adımlar ayrıca masaya yatırıldı.

Ayrıca her zaman çiftçinin sesi olan, bölge tarımının ve hayvancılığının gelişmesi için gece gündüz demeden çalışan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile yapılan görüşmeler sonucunda, çiftçilerin banka borçlarının 1 yıl faizsiz ertelenmesi yönünde girişimlerin sürdüğü bilgisi alındı.

Yoğun ilgi gören toplantı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Digor'da Hayvan Hastalıkları Toplantısı - Son Dakika

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