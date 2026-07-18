Digor\'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Digor'da köylerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi. Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin, ilçeye bağlı köy muhtarlarını makamında kabul ederek köylerin mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakamlık makamında samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, muhtarlar köylerinde yaşanan sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan Kaymakam Abdulkadir Zengin'e iletti. Görüşmelerde başta altyapı çalışmaları, içme suyu, yol, ulaşım, çevre düzenlemeleri, tarımsal faaliyetler ve kamu hizmetlerinin etkinliği olmak üzere birçok konu ele alındı.

Muhtarların taleplerini tek tek dinleyen Kaymakam Zengin, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için kurumlar arası koordinasyonun büyük önem taşıdığını belirtti. Köylerin ihtiyaçlarının öncelik sırasına göre değerlendirilerek ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çözüm üretileceğini ifade eden Zengin, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca kırsal kalkınmanın desteklenmesi, köylerde yaşam kalitesinin artırılması ve kamu yatırımlarının etkin şekilde planlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Muhtarlar da kendilerini kabul ederek taleplerini dinleyen Kaymakam Zengin'e teşekkür ederek, gösterilen ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımın köylerde memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi.

Digor Kaymakamlığı tarafından sürdürülen bu tür istişare toplantılarının, köylerin ihtiyaçlarının yerinde değerlendirilmesi ve vatandaşların beklentilerine daha hızlı cevap verilmesi açısından önümüzdeki süreçte de devam edeceği öğrenildi. - KARS