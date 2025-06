Dijital Bağımlılık Boyun Düzleşmesine Yol Açıyor

Dijital bağımlılık ilkokul çocuklarında dahi boyun fıtığı oluşturuyor

Önemsenmeyen boyun düzleşmesi felç riskini beraberinde getiriyor

Son dönemlerde artan teknoloji kullanımı ve dijital bağımlılığı, her 10 kişiden 9'unda boyun düzleşmesine yol açıyor

DENİZLİ - Son dönemlerde artan teknoloji kullanımı ve dijital bağımlılığın her 10 kişiden 9'unda boyun düzleşmesine yol açtığını belirten Denizli Özel Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, "Eskiden sadece çalışma hayatındaki belirli insanlarda bu tarz sorunlar görünürken, artık ilkokul öğrencilerinde dahi ortaya çıkabiliyor" dedi.

Denizli Özel Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yasin Levend Özçelik, son zamanlarda artan boyun düzleşmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Özçelik, boyun düzleşmesinin son zamanlarda eskiye göre daha çok sık gördüklerini belirtti. Eskiden daha çok kuaförlerde, sekreterlerde görülen bir rahatsızlık olduğunu hatta boyun düzleşmesinin ve yol açtığı boyun fıtığının sekreter hastalığı olarak geçtiğini belirtti. Bu tür hastalıkların son dönemlerde artmasının en büyük sebeplerinden birinin boynumuzu yanlış kullanmaktan olduğunu söyledi. boynun kendi doğal bir kavisi olması gerektiğini belirten Op. Dr. Özçelik, bu kavisin yumuşak bir C harfi şeklinde olduğunu ifade etti. Çeşitli yanlış davranışlar ve hareketlerin ardından kavisi koruyamadığınız zaman ise boynun önündeki veya arkasındaki kasların spazma girdiğini belirten Op. Dr. Özçelik, kasılan kasların omurların kendine doğru çektiğini ve sonrasında düzleşme denilen bir hadisenin geldiğini ifade etti.

"Bugün yoldan geçen 10 kişiden 8-9'unda film çekseniz boyun düzleşmesi çıkar"

Hastaların bu şikayet ile çok geldiğini ve sokaktan geçen her 10 kişiden 8-9'unda boyun düzleşmesi olduğunu ifade eden Op. Dr. Özçelik, "Bugün yoldan geçen 10 kişiden 8-9 'unda boyun düzleşmesi görüyoruz. Hastalarımız bu şikayette çok geliyorlar. Bunu çok ciddi bir hastalık olarak düşünüyorlar. Çok ciddi bir hastalık değil. Ancak ciddi hastalıkların belirtisi veya öncüsü olabiliyor. Bugünlerde bu kadar sık görmemizin en büyük sebebi de boynumuzu yanlış kullanmamız. Boynumuzu yanlış kullanmamızın en büyük sebebi ise çok fazla telefon, tablet, bilgisayar kullanımı. Artık herkesin elinde bir bilgisayar ve telefon var" ifadelerini kullandı.

"Boynumuzun 30 dereceden fazla eğerek yapılan her şeyin boyun kaslarında spazma yol açıyor"

Boynun 30 dereceden fazla eğerek yapılan her şeyin boyun kaslarında spazma yol açtığını belirten Op. Dr. Özçelik, "Bu sorunlar genellikle boynumuzu ergonomik kullanmamakla ilgili oluyor. Örneğin, boynumuz 30 dereceden fazla eğerek yaptığımız her şey boynumuz kaslarında spazma yol açabiliyor. Yani şu şekilde yaptığımız; kitap okuma, telefona bakma, pirinç seçme, dantel örme, nakış yapma vesaire gibi durumlarda boynumuzda düzleşmeye yol açabiliyor. Normalde boyunlar düz değil arkaya doğru kıvrılması gerekiyor. Hafif 'C' şeklinde bir kavisi olması gerekiyor" dedi.

"Boyun düzleşmesi, önemli hastalıkların belirtisi ya da başlangıcı olabilir"

Boyun düzleşmesinin bir hastalık olmadığını ama çok önemli hastalıkların belirtici veya başlangıcı olduğunu açıklayan Op. Dr. Özçelik, "Kaslar spazma girdiğinden omurgayı öne doğru çekiyor. Bu durumlarda arada kalan disk yapılarında yük dağılımı değişiyor ve arkaya doğru kuvvet dağılımı baskı yapmaya başlıyor. Bu da fıtıklaşmalara ve fıtık patlamalarına yol açıyor. Boyun düzleşmesi çok önemli değildir ama çok önemli hastalıkların belirteci veya başlangıcı olabilir. Bunların başında boyun fıtıkları, boyun omurlarında kaymaları geliyor. Sonrasında ise operasyona kadar gidebiliyor" diye konuştu.

"Boyun düzleşmesinin fıtık başlangıcı olabilir sonrasında ise felce kadar ilerleyebilir"

Op. Dr. Yasin Levend Özçelik; boynu ergonomik kullanmaya özen gösterilmesi tablet, telefon, kitap okuma da 30 dereceden fazla eğerek zaman geçirilmemesi konusunda uyarılarda bulunurken bunların sonucunda ise boyun fıtığına dönüşebileceğini ardından ise felce kadar ilerleyebileceğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Boynumuzu ergonomik kullanmaya dikkat etmeliyiz. Özellikle telefon kullanan arkadaşlar, tablet kullanan arkadaşlara, gençlere sesleniyorum. Uzun süre kafamızı 30 dereceden fazla eğerek zaman geçirmeyelim. Yattığımız yerden boynumuzu katlayarak telefon kullanmayalım. Kitap da okumak aynı şekilde kafamızı çok eğerek kitap okumayalım. Mümkün olduğu kadar 30 dereceye geçmesin. Örneğin boynumuz dik bir şekilde telefon, kitap, bilgisayar kullanabiliriz. Bunun dışında zorladığınız her boyun hareketi size boyun düzleşmesi ve daha sonra boyun fıtığı başlangıcı olarak dönüyor. Boyun fıtığı bir kere başladıktan sonra da geri gelmez. İleriye doğru gider. İkinci, üçüncü, dördüncü derece boyun fıtıkları ve sonuç felce kadar yol açabilir"

Boyun düzleşme rahatsızlığı eskiye göre daha çok arttı

Eskiden belirli insanlarda boyun düzleşme sorunu olduğunu ama son dönemlerde artan teknoloji kullanımı ile beraber çoğu insanda görüldüğünü dile getiren Op. Dr. Özçelik, "Boyun düzleşmesinin eskiden sekreter hastalığı olarak geçerdi. Daha çok daktilo varken sekreterler çok kafasını eğer çalıştığı için ve bir de kuaförlerde çok görürdük. Onlar da kafasını eğer çalışıyor. Ama şimdi herkes elinde bir tablet, telefon, kafasını eğerek okuyor, çalışıyor, işlem yapıyorlar ya da bilgisayar kullanırken sürekli gözler ya da kafa eğik olarak çalışıyor. Bunlar da boyunda düzleşmenin çok çok artmasına neden oldu" dedi.

"Son dönemlerde telefon ve tablet kullanımından dolayı 10 yaşındaki çocuklarda boyun fıtığı oluyor"

Son zamanlarda teknolojik aletlerin kullanımı ile küçük çocuklarda boyun fıtıkları görmeye başladıklarını belirten Op. Dr. Özçelik, "Eskiden sadece çalışma hayatındaki belirli insanlarda bu tarz sorunlar görünürken, artık ilkokul öğrencilerinde dahi ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklar masum hastalıklar gibi görünüyor. Ama daha sonrası itibariyle ciddi hastalıklara yol açabilen durumlara yol açıyor. Boynumuz bir kere düzleştikten sonra dinamiği değişiyor. Sonrasında ise 10-15 yaşlarında çocuklarımız da boyun fıtığı görmeye başlıyoruz. Eskiden 25-30 yaşlarından önce bu hastalıkları görmek mümkün değildi. Şimdi ise küçük çocuklarımızın telefon, tablet kullanıyorlar. Bu da çok büyük risklere doğuruyor" diye konuştu.