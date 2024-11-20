Dijital Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Sergisi - Son Dakika
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Dijital Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Sergisi

Dijital Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Sergisi

Eskişehir'de çocukların dijital bağımlılık konulu eserleri sergilendi. Etkinlik yoğun ilgi gördü.

20.11.2024 11:48
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Halk Sağlığı Tayfası projesi çatısı altında çocukların dijital bağımlılıkla ilgili yaptığı resimler Espark AVM'de sergilendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Halk Sağlığı Farkındalığının Artırılması ile Sağlığın Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi' çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan resim ve hikaye çalışmaları sergilendi. Toplam 10 okuldan 4'üncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı resim ve hikayeler sergide yer aldı. 'Dijital Cihaz Kullanımının Zararları' teması etrafında şekillenen eserler, çocukların teknoloji bağımlılığı konusundaki görüşlerini özgün bir şekilde yansıttı. 20-21 Kasım 2024 tarihlerinde Espark AVM'de gerçekleşen etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

"Çocuklarımızın haklarının korunması hepimizin arzusu"

Serginin açılışına katılım sağlayan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, çocukların yaptığı eserleri inceleyerek onlarla sohbet etti. Ardından açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Halk Sağlığı Tayfası olarak adlandırdığımız bir projede dijital bağımlılık çocuklarımız tarafından irdelenmiş ve onlarla ilgili resim ile kompozisyonlar yapılarak burada sergilenmiştir. Bugün aynı zamanda Dünya Çocuk Hakları Günü. Çocuklarımızın haklarının korunması, onların en iyi şekilde yetiştirilmesi ve topluma kazandırılması hepimizin arzusu. Çocuklarımızda bu bilincin oluşması, çocuklarımız üzerinden ailelere bu etkinin yapılması oldukça önemli. Bu çerçevede, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İl Sağlık Müdürlüğümüze böylesine ortak bir projede görev aldıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençlerimizin dijital bağımlılıktan biraz uzak kalmalarını tavsiye ediyorum"

Vali Aksoy, sözlerinin devamında, "Bu projede 10 okulumuz yer aldı ve çeşitli makale, yazı ile resim yapan öğrencilerimizden seçilenler burada sergilendi. Toplumda bir farkındalık oluşturma, dijital bağımlılık konusunda toplumu daha duyarlı hale getirmek için yapılmış bir etkinlik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerimizin dijital bağımlılıktan biraz uzak kalmalarını tavsiye ediyorum. Onların bu konuda daha duyarlı olmalarını özellikle istiyorum. Bu konuda hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sergiye Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Halk Sağlığı Başkanları ile birçok öğrenci, eğitimci ve vatandaş katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dijital Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Sergisi - Son Dakika

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