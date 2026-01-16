Dijital dolandırıcılığa karşı örnek seferberlik

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde gönüllü gençler, özellikle yaşlı vatandaşları hedef alan dijital dolandırıcılığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya inerek ilçe genelinde kapsamlı bir bilinçlendirme çalışması yürüttü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde gönüllü gençler, dijital dolandırıcılıkla mücadele kapsamında örnek bir çalışmaya imza attı. Son dönemde artış gösteren telefon, internet ve banka dolandırıcılıklarına karşı özellikle yaşlı vatandaşları bilinçlendirmeyi amaçlayan gençler, ilçe genelinde birebir bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle, Munzur Üniversitesi Çemişgezek Meslek Yüksekokulu ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Dijital Finansal Güven Gönüllüleri" projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmalarda; broşür dağıtımı yapıldı, afişlerle ilçe merkezi bilgilendirme mesajlarıyla donatıldı ve vatandaşlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Sahada yürütülen çalışmaların final etkinliği ise Çemişgezek Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa; Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, gönüllü gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Final programında proje kapsamında yapılan çalışmalar ve elde edilen çıktılar katılımcılarla paylaşılırken, dijital dolandırıcılığa karşı toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Projede gönüllü olarak yer aldığını belirten Sema Gezen, "Çemişgezek meslek yüksekokulu ve gençlik spor ilçe müdürlüğünün başlattığı bu projede gönüllü olarak yer alan gençlerden biriyim. Son dönemde özellikle yaşlı vatandaşlarımızın dolandırıcılık olaylarıyla mağdur edildiğini gördük. Bu durum bizi harekete geçirdi ve bilinçlendirme çalışması başlatmaya karar verdik" dedi.

"Devlet hiçbir zaman telefonda para istemez"

Vatandaşlarla dolandırıcılığa karşı uyarı amaçlı kurdukları temaslarda olumlu dönüşler aldığını söyleyen genç gönüllü Nazlı Samuk, "Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Birçok vatandaşımız daha önce böyle yöntemlerle arandığını söylüyor. Bilgilendirme sonrası 'iyi ki geldiniz' demeleri bizi daha da motive ediyor. Devlet hiçbir zaman telefonda para istemez. Şüpheli bir durumla karşılaşıldığında mutlaka 112 aranmalı. Kimlik, banka bilgisi ve şifreler asla paylaşılmamalı" diye konuştu.

"Gerçek hayattan örnekler vererek, nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz"

Vatandaşlarla birebir görüştüklerini aktaran genç gönüllü Emine Erol, "Vatandaşlarımızı birebir ziyaret ederek, telefon dolandırıcılığı, sahte polis-savcı aramaları ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendiriyoruz. Gerçek hayattan örnekler vererek, nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Özellikle yaşlılarımız ve teknolojiyi aktif kullanmayan vatandaşlarımız hedef alınıyor. Kendilerini resmi kurum görevlisi gibi tanıtan kişilere karşı çok dikkatli olmaları gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Proje hakkında bilgiler veren Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Müdürü ve aynı zamanda proje koordinatörü Furkan Karahüseyinoğlu, "Gençlik Spor Bakanlığının destekleriyle 'Gönüllüyüz Biz' projesi çerçevesinde, dijital dolandırıcılığa karşı güvenli bankacılık konulu projemiz Çemişgezek Meslek Yüksekokulu Bankacılık Bölümü öğrenciler tarafından hayata geçirildi. Bugün burada final programını yaptık. Çemişgezek'te bütün halka, öğrencilere, esnaflara, kamu kurumlarına ve meslek odalarına değindik, temas ettik. En sonunda da final programında yaptıklarımızı ve projenin çıktılarını değerli ilçe protokolüne ve halkına sunduk" şeklinde konuştu. - TUNCELİ