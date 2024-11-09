Dijitalleşme Düzensiz Göçmenlere Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Dijitalleşme Düzensiz Göçmenlere Destek Sağlıyor

Dijitalleşme Düzensiz Göçmenlere Destek Sağlıyor

Doç. Dr. Özlem Özdemir, düzensiz göçmenlerin teknolojiyle bilgilere kolayca eriştiğini açıkladı.

09.11.2024 11:07
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Teknolojik gelişmeleri lehine kullanmaya başlayan düzensiz göçmenlerin yer ve zamana bağlı olmadan istedikleri verilere ve diğer düzensiz göçmenlerin deneyimlerine anında ulaştığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Özdemir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Özdemir'in yaptığı açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç, dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde büyük ölçüde teknoloji tabanlı bir yapıya kavuşmuş durumda. Göçmen kaçakçılığı alanında dijital araçların işlevselliği artarken, göçmenlerin de teknolojiden yararlanarak yer ve zamana bağlı olmaksızın bilgiye hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri mümkün hale geldi.

Özellikle sosyal medya ve konum tabanlı uygulamaların, düzensiz göçmenler için önemli bir kaynak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özdemir, şunları kaydetti:

"İnternet ve mobil cihazlar, düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçıları için bir harita gibi işlev görüyor. Artık düzensiz göçmenler, gidecekleri ülkelerle ilgili bilgilere sosyal medya platformları üzerinden erişip, kendi deneyimlerini de sanal ortama taşıyabiliyorlar. Bu durum, dijital platformlar sayesinde göç süreçlerinin sanal bir destek sistemiyle güçlenmesine yol açıyor."

Göç ve teknolojinin birleşimi

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçün dijitalleşmesi sürecine değinen Doç. Dr. Özdemir, düzensiz göçmenlerin sosyal medya platformları üzerinden güvenli geçiş yollarına ve rehberlik sağlayan içeriklere kolaylıkla ulaşabildiğine dikkat çekti. Özdemir, özellikle GPS verileri, konum tabanlı rehberlik, anonim ve şifreli mesajlaşma gibi özelliklerin, kaçakçılar ve düzensiz göçmenler arasındaki iletişimi sağladığını belirtti.

Göçmen kaçakçılığında sosyal medya kullanılıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin desteklediği "Sosyal Medyanın Göçmen Kaçakçılığına Etkisi" araştırmasının bulgularına da değinen Doç. Dr. Özdemir, göçmen kaçakçılarının çeşitli sosyal medya platformlarını reklam, rehberlik, bilgi paylaşımı, iletişim, güvenlik ve göçmenlerin güven endişelerini gidermede kullandığını belirtti. Europol'un 2022 yılında yayımladığı rapora göre de dijital platformlar kaçakçılar ve insan tacirleri için reklam, işe alım, rehberlik, koordinasyon ve hatta para transferi gibi birçok amaç için kullanılıyor.

Dijital göçün geleceği ve önemi

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç süreçlerinin dijitalleşmesiyle birlikte sosyal medya, göçmenler için maliyeti düşük, daha güvenli ve görünürlük sağlayan bir mecra oldu. Bu durumun, geniş bir göçmen kitlesine daha hızlı erişim sağlaması, anonimlik ve güvenlik avantajları sunmasıyla düzensiz göçmenler açısından cazip hale geldiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir, bu alanda etik ve yasal düzenlemelere yönelik yeni düzenlemelerin önemine vurgu yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dijitalleşme Düzensiz Göçmenlere Destek Sağlıyor - Son Dakika

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