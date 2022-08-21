Alzheimer hastaları bu evde artık gece de konaklayabilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Alzheimer hastaları bu evde artık gece de konaklayabilecek

21.08.2022 09:17
Alzheimer hastaları bu evde artık gece de konaklayabilecek

Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nin gece bölümü de hizmet vermeye başladı.

Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nin gece bölümü de hizmet vermeye başladı. Toplam 108 yatak kapasiteli tesiste kalanlar, gün boyunca gerçekleştirilen aktivitelerle hem kendilerini geliştiriyor hem de kaliteli vakit geçiriyor.

Sivil toplum ve kamu iş birliğinin örnek çalışmalarından biri olarak hayata geçirilen Nilüfer Belediyesi Lions &Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi, gündüz bölümünün ardından, gece bölümünü de hizmete açtı. Çağın hastalığı olarak anılan alzheimer hastaları için Nilüfer Belediyesi, hayırsever Dikencik ailesi iş birliğiyle Özlüce Mahallesi'nde yapılan tesiste isteyenler, artık gece bakım hizmetinden de faydalanabiliyor.

Geçtiğimiz aylardan itibaren hizmete açılan gece bölümünde şimdilik 5 kişi konaklıyor. Gece bölümünde kalanlar için 3 ana öğün yemeğin verildiği Alzheimer hasta konuk evinde, ara öğünler de veriliyor. Deneyimli ve uzman kadrosuyla hizmet veren tesislerde, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı da hastaların her anında yanında oluyor. 3 bin 700 metrekare alanda 3 kat şeklinde inşa edilen ve hem gece hem de gündüz bakım hizmeti veren alzheimer hasta konuk evi gece 48, gündüz 60 olmak üzere toplam 108 kişi kapasitesi bulunuyor.

Hastaların gece konaklayabileceği çift kişilik 24 oda ile aktivite salonları, yemekhane, mutfak, revir, kuaför, bakım odası, aile görüşme odası, özel bakım odaları, rehabilitasyon salonu, fizyoterapi, konferans ve spor salonunun bulunduğu alzheimer hasta konuk evinde kalan bireyler, gün boyu gerçekleştirilen etkinliklerle de zamanlarını dolu ve verimli geçiriyor. Güne keyifli bir kahvaltı ve fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen egzersizlerle dinç bir şekilde başlayan katılımcılar, ergoterapist eşliğinde gerçekleştirilen bilişsel ve motor beceri aktivitelerinin yanında film, müzik ve mutfak etkinlikleriyle de hem kendilerini geliştiriyor hem de kaliteli vakit geçiriyor.

Bursa'da bu alanda hizmet veren ilk tesis olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pandemi sürecinin ardından normal yaşama geçilmesiyle birlikte gece bölümünü de hizmete açtıklarını söyledi. Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde bulunan hastalar ile ailelerinin mutlu olduğunu ifade eden Başkan Erdem, "Ne yazık ki bu hastalık, özellikle hasta yakınlarına çok zor bir süreç yaşatıyor. Bir alzheimer hastanız varsa, onu evde yalnız bırakıp dışarı çıkmanız ve başka işlerle ilgilenmeniz pek mümkün değildir. İşte böyle durumlarda hasta yakınlarının imdadına, bu konuk evi yetişiyor. Deneyimli ekiplerimiz, hastalarımızın her anında yanında olarak, ihtiyaçlarına yanıt vermek için özveriyle çalışıyor" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da 'Bizim Ev' projesi yeni yerinde Bursa'da 'Bizim Ev' projesi yeni yerinde
Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alzheimer hastaları bu evde artık gece de konaklayabilecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:25 Meksika'da dev timsah, yüzen adamı önce boğdu sonra yuvasına sürükledi
05:26 Mardin'deki feci kazada şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Bir hafta önce tayini çıkmış
03:03 Sokak düğününde arbede! Biber gazından etkilenen 1 bekçi şehit oldu
01:38 Putin'in akıl hocası siyasetçi Aleksandr Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
00:50 Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler
00:30 Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu
00:18 Mardin'deki TIR faciasında her geçen saat bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı 20'ye yükseldi
00:18 Vatandaşa bir kötü haber de benzinden geldi! Litresi 21 liranın üstüne çıkacak
23:52 Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 09:17:45. #1.11#
SON DAKİKA: Alzheimer hastaları bu evde artık gece de konaklayabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement