Elazığ'da merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta ilginç bir olay güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi - Son Dakika