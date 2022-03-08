Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi - Son Dakika
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Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi

08.03.2022 22:02

Elazığ'da yolda yürüyen adam, önündeki direği fark etmeyerek çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde adamın bir süre kendine gelemediği görüldü.

Elazığ'da merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta ilginç bir olay güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.

DİREK SALLANDI, ADAM NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi
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Elazığ, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi - Son Dakika


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