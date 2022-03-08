Dikkatsiz adam önündeki direği fark etmedi, çarpmanın etkisiyle bir süre kendine gelemedi - Son Dakika

Elazığ'da merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Kutlu Sokak'ta ilginç bir olay güvenlik kamerasına yansıdı. Sokakta bir süre arkasına bakarak yürüyen şahıs, önündeki aydınlatma direğine çarptı.

DİREK SALLANDI, ADAM NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Çarpmanın etkisiyle direk adeta sallanırken, neye uğradığını şaşıran vatandaş ise uzun süre kendine gelmeye çalıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.