Dikmen Vadisi\'nde Sakura Zamanı

Çankaya'da bulunan Dikmen Vadisi, baharın gelişiyle birlikte sakura ağaçlarının çiçek açmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Japon kültüründe önemli bir yere sahip olan ve Türk-Japon dostluğunun simgesi olarak bilinen sakuralar, başkentlilerin ilgi odağı haline geldi.

Dikmen Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, baharın müjdecisi sayılan sakura ağaçlarının oluşturduğu pembe ve beyaz renkteki çiçek örtüsünün altında yürüyüş yaptı, bol bol fotoğraf çektirdi. Ziyaretçiler, doğayla baş başa kalmanın ve böylesine estetik bir manzarayı izlemenin huzur verdiğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar, sakura ağaçlarının oluşturduğu atmosferin kendilerini Japonya'da gibi hissettirdiğini dile getirirken, bazıları da bu manzaranın şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sakura ağaçlarının oluşturduğu görsel şölen ve ziyaretçi yoğunluğu, havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, doğanın zarafetini ve baharın canlılığını gözler önüne serdi. - ANKARA