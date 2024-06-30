Dikmen Yaylası'nda Geleneksel Şenlikler 114. Kez Kutlandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda yapılan geleneksel şenliklerin 114'üncüsü yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 kişinin kol kola horon oynadığı anlar havadan da görüntülendi.

Dikmen Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, 114 yıl önce atalarından kalma yayla şenliği geleneğini bu yıl da devam ettirdi. Sakarya'nın en yüksek noktası olan Dikmen Yaylası'nda düzenlenen şenliğe yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Dikmen Mahalle Muhtarlığı ve sponsorlar tarafından organize edilen 2 gün 1 gecelik şenliğe katılan vatandaşlar gönüllerince eğlenip horon oynadı. Dikmen Köyü Karadenizliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Nihat Günbatı, kültürlerini 114 yıldır yaşattıklarını ve yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.

" Türkiye'nin her yerinden insanlar gelir burada pikniklerini yapar"

Yayla şenliğine katılan Hanife Türkmen, "Her sene geleneksel olarak iki gün boyunca yayla şenliğimiz olur ve güzel geçer. Türkiye'nin her yerinden insanlar gelir burada pikniklerini yapar. Buraya gelen inşalar birlik ve beraberlik içinde zamanlarını geçirir. Eskiden tepeye çıkardık 'otçu yürüyüşü' derlerdi ve davul zurna eşliğine oynaya oynaya gelinirdi. Şimdi ise buraya sahne kuruluyor ve horon burada oynanıyor" dedi.

"Her sene gelip burada tatilimizi yapıyoruz"

Dikmen Köyü Karadenizliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Nihat Günbatı, "Karadeniz yayla kültürünü 114 yıldır Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Mahallesi'nde yaşattık, yaşatmaya da devam ediyoruz. Bugün şenliğimizi düzenledik ve yoğun bir katılım oldu" derken İlker Özer, "Her sene gelip burada tatilimizi yapıyoruz. Cuma akşamından gelerek burada kalıyoruz. Buranın doğasını, havasını ve suyunu tatmaları için insanları davet ediyorum" diye konuştu.

"Ağasar'ı tekrar Dikmen Mahallesi'nde yaşıyoruz"

Şenliğe katılan Fatih Muhcu, " Trabzon'un özellikle Ağasar horonun merkezi diyelim fakat buraya geldiğimde Ağasar'ı görüyorum. Doğasıyla, havasıyla, insanların sıcakkanlılığıyla birlikte Ağasar'ı tekrar Dikmen Mahallesi'nde yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - SAKARYA