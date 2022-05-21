DİKO yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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DİKO yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi

21.05.2022 09:51

- DİKO yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirerek üyelerinin hizmetine açtı.

- DİKO yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirerek üyelerinin hizmetine açtı.

Kayapınar ilçesi Diclekent Mahallesi 75 metrelik yol üzerinde Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığına ait hizmet binası yoğun davetli katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Oda Başkanı Mehmet Yüksel, amaçlarının hizmet olduğu için ve bu göreve geldikten sonra bir yere ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bütün sistemlerini bir yerden yürütmeleri gerektiğini aktaran Başkan Yüksel, "75 yol dediğimiz işlek alanımızda hem esnafımızla kaynaşma ortamı oluşturmak ve hem de yürütme alanımızı oluşturmak için böyle bir yer ayarladık. Bu yerde şu an makam odası, sekreterlik, jilettin sistemi, rapor hazırlama gibi kuyumcu sektöründe ihtiyaç olan ne varsa bir çatı altında toplatıp şehrimize, sektörümüze hizmet alanı oluşturduk. Bugünde çok büyük bir kitle ile açılışı yaptık. Çok güzel bir şekilde, sevgi içinde açılışımızı yaptık. Herkese teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Hep birlikte güzel bir ortam oluşturduk" dedi.

DİKO yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi
DİKO yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi
DİKO yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi
DİKO yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DİKO yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika


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