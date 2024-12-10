Dilber Nine\'den Vali\'ye Teşekkür Ziyareti

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Erzincan merkeze bağlı Gümüştarla köyünde yaşayan ve daha önce Vali Hamza Aydoğdu'nun kendisini evinde ziyaret ettiği Dilber Çataltepe, Valiye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Vali Hamza Aydoğdu'ya ilettiği talep ve sorunlarının Vali Aydoğdu tarafından ivedelikle çözülmesinden duyduğu memnuniyeti belirten Dilber nine, hayır dualarını iletti.

Vali Hamza Aydoğdu bir kez daha çalışkanlığıyla ve azmiyle herkese örnek olan Dilber nineye uzun ömürler dileyerek ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. - ERZİNCAN