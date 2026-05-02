Dilek Mahallesi\'nin kahraman şehitleri dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatan savunmasında canlarını feda eden Saruhanlı'nın Dilek Mahallesi nüfusuna kayıtlı kahraman şehitleri unutmadı. Düzenlenen pilav hayrı ve anma programında, aziz şehitlerin hatıraları dualarla yaşatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Bülent Koşmaz Parkı'nda gerçekleştirilen anlamlı etkinlikte Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şevket Kolankaya, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdoğan Kaya ve Şehit Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş Emrah Akman için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Dilek Mahallesi'nin bağrından çıkan bu kahramanlar için eller semaya açılırken, programda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hayır programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Ziya Çiçek, şube müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Katılımcılara pilav ve çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte, şehit yakınları ile yakından ilgilenildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatan uğruna şehadete eren kahramanların hatıralarını her zaman diri tutacaklarını belirterek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. - MANİSA