Dilek Yarımadası'nda Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika
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Dilek Yarımadası'nda Atlı Jandarma Devriyesi

Dilek Yarımadası\'nda Atlı Jandarma Devriyesi
08.07.2026 11:56
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Atlı Jandarma Timi, milli parkın doğal yaşamını korumak ve ziyaretçileri bilgilendirmek için devriye yapıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda görev yapan Atlı Jandarma Timi, haftanın 6 günü koylar, plajlar ve ormanlık alanlarda devriye faaliyeti gerçekleştirerek hem doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor hem de ziyaretçileri kurallar konusunda bilgilendiriyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timi tarafından yürütülen devriye faaliyetleri kapsamında, milli parkı ziyaret eden vatandaşlara Kuşadası Kaymakamlığı'nca alınan kararlar doğrultusunda çeşitli uyarılarda bulunuluyor. Ekipler, ziyaretçilere ateş yakılmaması, semaver, tüp ve mangal kullanılmaması, araçların yalnızca otopark alanlarına park edilmesi, endemik bitkilerin koparılmaması, toprak ve taş numunesi alınmaması, yaban hayvanlarının beslenmemesi, olta ile balık avı dahil her türlü avcılık faaliyetinin yapılmaması ve koylar dışında kalan alanlara giriş yapılmaması konularında bilgilendirme yapıyor.

Haftanın 6 günü sürdürülen devriye faaliyetleriyle milli parkın doğal zenginliklerinin korunması, orman yangını riskinin en aza indirilmesi, çevre düzeninin muhafaza edilmesi ve ziyaretçilerin belirlenen kurallara uygun şekilde alanı kullanmalarının sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Menderes Deltası, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Kuşadası, Aydın, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilek Yarımadası'nda Atlı Jandarma Devriyesi - Son Dakika

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