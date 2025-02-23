Dilimizin Zenginlikleri Projesiyle Öğrenme - Son Dakika
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Dilimizin Zenginlikleri Projesiyle Öğrenme

Dilimizin Zenginlikleri Projesiyle Öğrenme

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, atasözleri ve deyimler etkinlikleriyle dil becerilerini geliştirdi.

23.02.2025 10:23
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Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi' kapsamında öğrenciler ve öğretmenler tarafından gerçekleştirilen 'Atasözleri ve Deyimler' konulu etkinliklerle dilin zenginliklerini keşfetti.

Öğrencilere Türkçe'nin derin anlam dünyasını ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı sunan etkinlikte öğrenciler 'Anlat Bakalım' ve 'Drama ile Atasözü ve Deyim Anlatma' gibi eğlenceli ve öğretici aktivitelerde yer aldılar. 'Anlat Bakalım' adlı etkinlikte, öğrenciler belirlenen atasözlerini veya deyimleri arkadaşlarına anlatmaya çalıştı ve onlara ipuçları vererek doğru ifadeyi bulmalarını sağladı. Drama ile yapılan etkinlikte ise, öğrenciler grup olarak belirledikleri atasözlerini ve deyimleri dramatize etti, bu sayede hem eğlendiler hem de öğrendi. Öğretmenler, etkinliklerin öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve Türkçe'nin kültürel mirasını daha derinlemesine öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtirken, öğrenciler de bu tür etkinliklerin Türkçe'ye olan ilgilerini artırdığı ve iletişim becerilerini geliştirdikleri kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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