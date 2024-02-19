Dilovası Belediye Başkanı SGK borçlarını sıfırladı - Son Dakika
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Yerel

Dilovası Belediye Başkanı SGK borçlarını sıfırladı

Dilovası Belediye Başkanı SGK borçlarını sıfırladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, SGK'ya olan tüm borçları sıfırlayarak, belediye üzerindeki hacizleri kaldırdığını açıkladı.

19.02.2024 14:25  Güncelleme: 14:29
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, SGK'ya olan tüm borçları sıfırlayarak, belediye üzerindeki hacizleri kaldırdığını açıkladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Artık SGK ve vergi borcu bulunmayan bir belediye olduğumuzu gururla ifade etmek istiyorum. Belediyemiz üzerinde SGK tarafından bulunan tüm hacizleri kaldırdık. Bizden sonra göreve gelecek arkadaşımıza ve belediyemize büyük bir kolaylık sağladık. İlk günkü aşkla başladığımız görevimizi Allah'ın izni ile son güne kadar yine büyük bir aşkla ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için noktalayacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Hamza Şayir, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilovası Belediye Başkanı SGK borçlarını sıfırladı - Son Dakika

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