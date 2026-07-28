Başkan Ömeroğlu yangın mağduru aileyi yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Başkan Ömeroğlu yangın mağduru aileyi yalnız bırakmadı

Başkan Ömeroğlu yangın mağduru aileyi yalnız bırakmadı
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Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, iki gün önce çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve belediye olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, iki gün önce çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ömeroğlu, belediye olarak vatandaşların zor günlerinde de yanlarında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dilovası'nda iki gün önce Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen ve üç katlı bir evi kullanılamaz hale getiren yangının ardından, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu yangından etkilenen aileyi ziyaret etti. AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı ziyarette aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Ömeroğlu, belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Başkan Ömeroğlu, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek ailenin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

"Dayanışmamız en büyük gücümüzdür"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Ramazan Ömeroğlu, "Yaşanan yangın hepimizi derinden üzdü. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Hemşehrilerimizin yaşadığı her acıyı kendi acımız olarak görüyoruz. Devletimiz ve belediyemiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. Bu zor günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geride bırakacağız. Rabbim ilçemizi, ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afet, kaza ve musibetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Ömeroğlu yangın mağduru aileyi yalnız bırakmadı - Son Dakika

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