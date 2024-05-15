Dilovası'nda Kasaplara Hijyen Denetimi - Son Dakika
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Yerel

Dilovası'nda Kasaplara Hijyen Denetimi

Dilovası\'nda Kasaplara Hijyen Denetimi

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kasap iş yerlerinde hijyen ve etlerin kalite kontrolünü sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sonucunda kurallara uymayan iş yerlerine ihtar ve cezai işlem uygulanıyor.

15.05.2024 10:48  Güncelleme: 10:49
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Dilovası'nda kasaplara yönelik yapılan denetimlerde hijyen ve etlerin kalite kontrolü sağlandı.

Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumalarını sağlamak amacıyla denetimlerini devam ettiriyor. Vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, denetimlerini gerçekleştiren zabıta ekipleri, kurallara uymayan iş yerlerine ihtar ve cezai işlem uyguluyor. Özellikle halkın yoğun şekilde hizmet aldığı kasaplar üzerinde denetimlerini artıran ekipler, iş yerlerindeki ürünleri ve depoları kontrol ediyor. Denetimler sırasında kasapların yasal zorunlulukları yerine getirip getirmediğini inceleyen zabıta ekipleri, hijyen ve etlerin kalite kontörlünü sağlıyor. İlçenin dört bir yanında yapılan denetimlerde hijyen kuralarına uymayan iş yerleri hakkında yasal cezai işlemler uygulandı.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, denetimler ile ilgili yaptığı açıklama da, "Halkımızın sağlığı için dönem dönem Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz denetimlerini gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz gerekli özeni göstererek ürünlerin tek tek kontrollerini sağlıyor. Uygunsuz bulunan ürünler toplanırken, iş yerlerinde gerekli uyarılar yapılıp, ayrıca cezai işlemlerde uygulanıyor. Denetimlerimiz belli aralıklarla devam edecektir" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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