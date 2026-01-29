Dilovası Kent Meydanı projesinin temeli atıldı

Dilovası'nda sosyal ve kent yaşamına değer katması hedeflenen Kent Meydanı Projesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi tarafından hayata geçirilecek proje, yaklaşık 7 bin 197 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Projede, kapalı otopark, sinema salonları, e-spor alanları, Aile ve Çocuk Merkezi, bowling salonu, kafe ve açık teraslar yer alacak. Projenin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuşmasında Kent Meydanı Projesi'nin Dilovası'nın geleceği açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, "Bugün sadece bir temel atmıyoruz; ilçemizin geleceğine umut, birlik ve vizyon döküyoruz. İnsanı merkeze alan, sosyal yaşamı güçlü bir Dilovası hedefliyoruz. Kent meydanı da bu anlayışın en net örneklerinden biri" dedi.

Ayrıca Ömeroğlu, bu yıl içinde Diliskelesi Kültür Merkezinin, Asude Sosyal Tesislerinin ve köy konakları gibi projelerin açılışını yapacaklarını, restore edilen tarihi konakların da hizmete sunulacağını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ise Dilovası'nda önemli projelerin hayata geçirileceğini belirterek, Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası'nın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Törende AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar da hazır bulundu. - KOCAELİ