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Dilovası'nda Köseler Mahalle Konağı'nın yapımı tamamlanıyor - Son Dakika
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Dilovası'nda Köseler Mahalle Konağı'nın yapımı tamamlanıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde yer alan ve mahalle sakinlerinin talebi olan Köseler Mahalle Konağı'nın yapım çalışmaları son aşamaya geldi. Başkan Şayir, mahalle konaklarının vatandaşlar arasındaki dayanışmayı artıracağını belirtti ve Köseler Mahalle Konağı'nın 330 metrekare alan üzerinde 335 metrekare kapalı alana sahip olacağını söyledi.

Dilovası\'nda Köseler Mahalle Konağı\'nın yapımı tamamlanıyor
25.12.2023 - 15:03,
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Dilovası'nda mahalle sakinlerinin ortak talebi olan Köseler Mahalle Konağı'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in 2019 seçim beyannamesinde yer alan ve mahalle sakinlerinin ortak talebi olan Köseler Mahalle Konağı'nda çalışmalar son aşamaya geldi. Mahalle konaklarının vatandaşlar arasındaki dayanışmayı artıracağının altını çizen Başkan Şayir, "Tüm mahallerimizde her yaştan insanımızın faydalanacağı konaklar inşa ediyoruz. Bu kapsamda Köseler Mahalle Konağı'nın yapımına da devam ediyoruz. İlçemize kazandırdığımız mahalle konakları vatandaşlarımızın pandemi sonrası sosyal yaşamlarına birlik ve beraberlik içinde katkı sağlamaktadır. Köseler Mahalle Konağımız 330 metrekare alan üzerinde 335 metrekare kapalı alana sahip olacak" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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