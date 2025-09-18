Dilovası'nda Yeni Belediye Hizmet Binası İçin İhale Süreci Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Dilovası'nda Yeni Belediye Hizmet Binası İçin İhale Süreci Başlıyor

Dilovası\'nda Yeni Belediye Hizmet Binası İçin İhale Süreci Başlıyor
18.09.2025 11:25  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilovası Belediyesi, mevcut katlı otoparkı modern bir hizmet binasına dönüştürmek için 3 Ekim'de ihaleye çıkacak. Proje, belediye birimlerinin tek çatı altında toplanmasını sağlayacak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunacak.

Dilovası'nda mevcut katlı otopark binasının tadilattan geçirilerek modern bir belediye hizmet binasına dönüştürülmesi için 3 Ekim'de ihaleye çıkılacak.

Dilovası Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmet sunmak amacıyla planlanan yeni hizmet binası projesinde ihale aşamasına geçti. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ekim'de gerçekleştirilecek ihaleyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 bin 400 metrekare kullanım alanına sahip katlı otopark binası, tadilatla Belediye Hizmet Binası'na dönüştürülecek.

Projenin tamamlanmasıyla halihazırda Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren belediye birimleri tek çatı altında toplanacak. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla hizmet verecek yeni bina, vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yeni hizmet binasının ilçe için büyük bir kazanım olacağını belirtti.

Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Ömeroğlu, "Yeni hizmet binamızla birlikte, Dilovası'nın ihtiyaçlarına yakışır bir belediye yapısını ilçemize kazandırmış olacağız. Bu süreçte her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Dilovası, Politika, kocaeli, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilovası'nda Yeni Belediye Hizmet Binası İçin İhale Süreci Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:01:38. #7.12#
SON DAKİKA: Dilovası'nda Yeni Belediye Hizmet Binası İçin İhale Süreci Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.