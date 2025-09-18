Dilovası\'nda Yeni Belediye Hizmet Binası İçin İhale Süreci Başlıyor

Dilovası'nda mevcut katlı otopark binasının tadilattan geçirilerek modern bir belediye hizmet binasına dönüştürülmesi için 3 Ekim'de ihaleye çıkılacak.

Dilovası Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmet sunmak amacıyla planlanan yeni hizmet binası projesinde ihale aşamasına geçti. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Ekim'de gerçekleştirilecek ihaleyle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 bin 400 metrekare kullanım alanına sahip katlı otopark binası, tadilatla Belediye Hizmet Binası'na dönüştürülecek.

Projenin tamamlanmasıyla halihazırda Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren belediye birimleri tek çatı altında toplanacak. Modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla hizmet verecek yeni bina, vatandaşların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yeni hizmet binasının ilçe için büyük bir kazanım olacağını belirtti.

Çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Ömeroğlu, "Yeni hizmet binamızla birlikte, Dilovası'nın ihtiyaçlarına yakışır bir belediye yapısını ilçemize kazandırmış olacağız. Bu süreçte her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ