Dilovası Tepecik Mahalle Konağı yapımında sona gelindi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde söz verdiği Tepecik Konağının yapımı tamamlanmak üzere. İnsanları birbirine yakınlaştırarak sosyal hayatı güçlendirmesi hedeflenen mahalle konağı, tamamlanan çalışmaların ardından hizmete açılacak.

Sosyal medya hesabından projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanacağını duyuran Başkan Şayir, "Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Dilovamız'a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor. Tepecik Mahalle Konağımızdaki çalışmalarda sona gelindi. Yakında halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - KOCAELİ