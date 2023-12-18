 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dilovası Tepecik Mahalle Konağı yapımında sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi

Dilovası Tepecik Mahalle Konağı yapımında sona gelindi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde söz verdiği Tepecik Konağı'nın yapımı tamamlanmak üzere. Sosyal hayatı güçlendirmeyi hedefleyen mahalle konağı, yakında hizmete açılacak.

Dilovası Tepecik Mahalle Konağı yapımında sona gelindi
18.12.2023 - 09:48,
Abone Ol

Dilovası Tepecik Mahalle Konağı yapımında sona gelindi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde söz verdiği Tepecik Konağının yapımı tamamlanmak üzere. İnsanları birbirine yakınlaştırarak sosyal hayatı güçlendirmesi hedeflenen mahalle konağı, tamamlanan çalışmaların ardından hizmete açılacak.

Sosyal medya hesabından projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve kısa zamanda tamamlanacağını duyuran Başkan Şayir, "Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz gibi Dilovamız'a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor. Tepecik Mahalle Konağımızdaki çalışmalarda sona gelindi. Yakında halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hamza Şayir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dilovası Tepecik Mahalle Konağı yapımında sona gelindi - Son Dakika


09:47
ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47
Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20
İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18
Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46
MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42
İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02
Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20
İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den 'Marmara' yorumu İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu

Son Dakika
09:47 ABD Başkanı Joe Biden'ı korkutan kaza! Hızla gelen araç konvoyun içine daldı
09:47 Nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Avrupa'daki rakibi belli oluyor
09:20 İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden şikayet etti! Tepki yağınca sildiler
09:18 Mabel Matiz, Altın Kelebek ödülünü 5 TL'ye satışa çıkardı
08:46 MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu
08:42 İsrail Gazze'yi havadan vurdu: En az 100 kişi yaşamını yitirdi
08:02 Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Çok sayıda gözaltı
07:20 İstanbul'da da hissedilen 4.1'lik depremin ardından Naci Görür'den "Marmara" yorumu
05:01 Ters şeride giren alkollü sürücü dehşet saçtı! 4'ü ağır 8 yaralı
04:55 Otobüs ve tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 09:57:45. #1.13#
SON DAKİKA: Dilovası Tepecik Mahalle Konağı yapımında sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement