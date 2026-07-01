Din Hizmetleri İçin Mihalıççık Ziyareti

Eskişehir İl Müftülüğü heyeti, din hizmetlerini yerinde incelemek, sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve yerel kalkınma çalışmalarına destek olmak amacıyla Mihalıççık ilçesinde bir dizi anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe programına ilk olarak Mihalıççık İlçe Müftülüğü ile başlayan heyet, İlçe Müftüsü Ahmet İnal'ı makamında ziyaret etti. İlçe Müftülüğündeki temasların ardından heyet, İlçe Müftüsü Ahmet İnal ile birlikte Mihalıççık Kadın Kalkınma Kooperatifi'ne geçti. Kooperatif Başkanı Fevziye Kartaltepe'nin ev sahipliğinde Kültür Kafe'de gerçekleşen buluşmada; kadın emeğinin üretime ve yerel kalkınmaya sunduğu katkılar üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirildi.

Programın son bölümünde ise anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyetine imza atıldı. Müftülük heyeti, ilçede ekmek parasını kazanan mevsimlik tarım işçisi aileleri çadırlarında ziyaret etti. Ailelerle yakından ilgilenip sohbet eden heyet, çocuklara çeşitli hediyeler takdim ederek yüzlerini güldürdü. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının önemine vurgu yapılan ziyarette, işçilere hayırlı ve bereketli bir çalışma dönemi temenni edildi.

Ziyaret programında; Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, Mihalıççık İlçe Müftüsü Ahmet İnal, Şube Müdürü Cemil Pamuk, İl Vaizi Naciye Önür, İlçe Vaizi Mehmet Yılmaz yer aldı. - ESKİŞEHİR