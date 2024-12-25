Bazı köy ve belde yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı 20'ye yakın köy ve belde yağan kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, ekipler bölgedeki karayollarının ulaşıma açık kalması için yoğun mesai harcıyor.
Meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen yağış kent genelinde dün akşam saatlerinde başladı. Yağmur yağışı olarak başlayan yağış kentin yüksek kesimlerinde kara döndü. Kar yağışı özellikle Dinar ilçesine bağlı 20'ye yakın köy ve beldede etkisini gösterdi. Lapa lapa yağan kar sonrası bölge beyaza büründü.
Dinar İlçe Özel İdaresi Köylere Hizmete Götürme Birliği ekipleri bölgede karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler köy ve belde yollarının ulaşıma açık kalması için yoğun çaba gösteriyor.
Son Dakika › Yerel › Dinar'da Kar Yağışı Sonrası Beyaz Manzara - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?