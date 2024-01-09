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Dinar'daki fırınlara denetim yapıldı - Son Dakika
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Dinar'daki fırınlara denetim yapıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde fırınlar teknik ve hijyenik şartlar açısından incelendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi.

Dinar\'daki fırınlara denetim yapıldı
09.01.2024 - 10:18,  Güncelleme: 10:20
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yapıldı. Denetimde fırınlar kapsamında teknik ve hijyenik şartlar bakımından incelendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken, işletmelere yönelik denetimlerinde ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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