09:41 •
"22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt•
09:02 • •
08:32 • •
08:30 • •
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetim Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yapıldı. Denetimde fırınlar kapsamında teknik ve hijyenik şartlar bakımından incelendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken, işletmelere yönelik denetimlerinde ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Dinar'daki fırınlara denetim yapıldı - Son Dakika