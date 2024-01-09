Dinar\'daki fırınlara denetim yapıldı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ekmek üretimi yapan fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Gıda Kontrol Görevlileri tarafından yapıldı. Denetimde fırınlar kapsamında teknik ve hijyenik şartlar bakımından incelendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken, işletmelere yönelik denetimlerinde ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR